Futuro Meret svolta per il rinnovo | cosa sta accadendo a Castel Volturno

Leggi su Spazionapoli.it

Ildi Alexcontinua ad essere in bilico. Negli ultimi minuti, sono emersi importanti dettagli legati al calciatore. Sono minuti molto importanti per Alex. L’attuale portiere del Napoli ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, ma ilcontinua ad essere in bilico. Al momento, non è stato ancora raggiunto l’accordo con la società per il possibile prolungamento contrattuale. Tutto ciò, ha infatti destato più di qualche preoccupazione.Il calciatore assieme al suo agente continua a lavorare con la società nella speranza di trovare un accordo. Intanto, però, oggi potrebbe essere una giornata cruciale proprio per ildell’azzurro. A tal proposito, pochi minuti il procuratore Federico Pastorello è arrivato aper incontrare i dirigenti.L’agente diè a: le ultimissimeSono giorni importanti per ildi Alex