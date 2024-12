Anteprima24.it - FOTO/ Il Presepe di Don Vitaliano con Hitler e i Simpson

Tempo di lettura: 2 minutiUnrealizzato con i personaggi deisui quali incombe sullo sfondo un Adolfmesso in croce. È la Natività allestita nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo nel borgo di Capocastello, a Mercogliano Unche, nelle provocatorie intenzioni degli autori, vuole rappresentare le nostre fragilità. Promotore dell’iniziativa donDella Sala – il prete no-global attualmente parroco di due chiese a Mercogliano e responsabile della mensa e del dormitorio della Caritas di Avellino.Già lo scorso anno l’allestimento delcon le Due Madonne aveva fatto discute tanto che alla fine Donaveva deciso di togliere una Madonna e rimettere Giuseppe come tradizione vuole.La nuova provocazione certamente farà ancora una volta discutere; Il parroco, noto per le sue provocazioni ai vertici della Chiesa, aveva già fatto sapere che neldi quest’anno avrebbe rappresentato la guerra e l’ipocrisia dei cattolici.