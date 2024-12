Temporeale.info - Formia / “Un inguaribile visionario”, presentazione del libro dell’avventurosa vita di Salvatore Gentile

Leggi su Temporeale.info

– La storia di unche, negli anni ’50, ha coltivato con successo il forte desiderio di dedicarsi agli altri e, in quest’ottica, decide di farsi sacerdote. E, nonostante l’abito talare, non è stato facile (tutt’altro) il rapporto con una parte della gerarchia ecclesiastica della Chiesa di Gaeta, miope e “preconciliare”, per .L'articolo/ “Un”,deldiTemporeale Quotidiano.