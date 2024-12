Ilfattoquotidiano.it - Fonseca apre la crisi del Milan: “Io lavoro tutti i giorni, altri no. Devo parlare con la squadra, convocherò i Primavera se sarà necessario”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Io so cheper fare bene e insegnare alla. Non so seinpossono dire questo“. L’allenatore rossonero Paulonon si risparmia e ufficializza per la prima volta lain casa. Era nell’aria, ma le sue dichiarazioni nel post partita della sfida di Champions League tra i rossoneri e la Stella Rossa (vinta dal Diavolo per 2-1 negli ultimi minuti) non lasciano spazio a interpretazioni.Ilha vinto grazie alle reti di Rafa Leao e di Tammy Abraham, rischiando però fino all’ultimo di far pareggiare i serbi. Una prestazione poco convincente dei rossoneri che ha dato molto fastidio all’allenatore portoghese: “Abbiamo l’ambizione di arrivare qui e dare tutto. e non l’abbiamo fatto. Quando entriamo in una partita decisiva come questa e abbiamo questo tipo di atteggiamento, senza dare tutto per questa maglia, le cose sono difficili.