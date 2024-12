Fiorentina-Lask Palladino | Al Franchi gara decisiva

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –: “Algiovedì 12 dicembre alle 18.45 allo stadiodi Firenze.Penultima giornata del girone unico di Uefa Conference League per la squadra di Raffaelecon gli austriaci deldi Markus SchoppDirige l’ungherese Balázs Berke. Assistenti Vencel Toth e Balazs Szert. Quarto ufficiale Sandor ANDÓ-SZABÓ. Var VAD Istvan ed Eszter URBAN.Laalla vigilia del match ha iniziato la rifinitura al Viola Park con un minuto di raccoglimento in memoria delle cinque vittime della tragica esplosione in un deposito Eni a Calenzano. “Il presidente Commisso, la sua famiglia e tutta la, in questo tragico momento, sono vicini al dramma delle famiglie coinvolte nell’incidente alla raffineria di Calenzano e si uniscono al cordoglio dei cittadini e delle istituzioni”Markus Schopp, allenatore: “Laè una squadra ottima sia in difesa che in attacco, ci aspettiamo una grande partita.