Ed Sheeran sta terminando il nuovo album | Sto tornando al grande pop dopo tanto tempo

Edstare per ultimare il: l’artista ha rilevato delle piccole anticipazioni sul prossimo lavoro in studio, che seguirà i due progetti del 2023 Substract ed Autumn Variations.Il cantautore che ha lanciato nella giornata di ieri ilbrano Under The Tree, colonna sonora del film d’animazione Netflix, That Christmas si è raccontato sulle pagine di Variety. Il prossimo lavoro in studio, secondo quanto annunciato dalla voce di Perfect, sarebbe concluso e stando a quanto anticipato mirerebbe ad un cambio stilistico. Nell’intervista, l‘artista ha dichiarato: “Substract era uncompletamente differente che non richiedeva grandi cose pop”. Sulle pagine del magazine, si apprende cheha girato due video musicali, già pianificati per i primi mesi del 2025. “Ci sarà unapromozione“, ha aggiunto l’artista.