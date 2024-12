Ilprimatonazionale.it - Difendi Brescia, gli identitari tornano in piazza contro degrado e criminalità

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 12 dic – Promessa mantenuta. Nelle convulse ore che hanno fatto seguito allo storico sabato di Bologna, i promotori del corteoo avevano infatti dichiarato che gli appuntamenti insotto al simbolo del tricolore sarebbero continuati in altre città italiane. Tramite una nota congiunta il coordinamento composto daaini, CasaPound Italia, Comunità Militante, Nazionalisti Camuni, Rete dei Patrioti e Veneto Fronte Skinhead annuncia per la serata di domani venerdì 13 dicembre “”, manifestazioneile la.La stazione, luogo simbolo delIn seguito alle dimostrazioni pubbliche di Bergamo, Vicenza, Verona e – appunto – Bologna, glini esprimeranno il proprio dissenso per la situazione, ormai fuorillo, dei principali centri italiani.