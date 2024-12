Definì Mattarella un usurpatore assolto l’ex generale Pappalardo | era accusato di vilipendio

Leggi su Open.online

«Le accuse, che si riferivano a dichiarazioni ritenute offensive nei confronti del Capo dello Stato sono state ritenute infondate dai giudici, che hanno riconosciuto l’insussistenza degli elementi necessari per configurare il reato contestato». Così il Tribunale di Roma hal’ormai exdei carabinieri Antoniodi. Al grido di «Vado ad arrestare il presidente Sergioper il delitto di usurpazione di potere politico» si era diretto al Quirinale. Era il 21 dicembre 2017 e, poi divenuto famoso per le sue posizioni No vax, per quelle dichiarazioni fatte durante una manifestazione era finito sotto indagine.rilancia: «Si verifichi sull’elezione» Perl’elezione del presidente non era regolare perché «nominato da un governo illegittimamente composto».