Calciomercato.it - Dal rinnovo Meret all’attaccante: svolta a Castel Volturno, arrivano gli agenti

Trattativa in corso tra il Napoli e il portiere friulano, ma occhio a colpi inaspettati per la prossima stagione: novità sull’incontro con gliRegalo di Natale anticipato. Si spera. Circa un anno fa, di questi tempi, Aurelio De Laurentiis firmava un accordo con Osimhen per prolungare il contratto e aumentare il suo stipendio. Una negoziazione che avrebbe dovuto portare poi alla cessione, salvo poi le complicazioni avute in estate e il trasferimento solamente in prestito verso il Galatasaray.Alex, portiere del Napoli (LaPresse)Attualmente, un anno dopo, la società partenopea sta lavorando per rinnovare il contratto del proprio portiere titolare. Alexè in scadenza, a giugno chiuderebbe la sua esperienza a Napoli, ed è l’ultima cosa che vogliono entrambe le parti. La volontà è quella di restare insieme.