Ilrestodelcarlino.it - Da Meloni a Schlein: i banchi di prova del salto nazionale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Michele de Pascale ha già un ruolo da leader. Lo ha fatto ieri, dicendo no al pulviscolo politico della logica correntizia Pd e al Cencelli dei territori (Ferrara snobbata, Bologna ridimensionata, ampi spazi a Reggio, il ritorno di Forlì). Lo farà oggi, nel primo faccia a faccia con il premier Giorgiadove il convitato di pietra sarà il nuovo commissario alla ricostruzione e, poi, ad Atreju per parlare di autonomia. Lo farà domani, quando dovrà gestire le riflessioni in un partito che è sempre più movimento (molte chat ieri sono impazzite e chiedevano seri confronti interni): il sacrificio di un nome certo, serio e fidato come quello del segretario regionale dem Luigi Tosiani, il segretario (che ha alzato la mano e s’è tirato fuori con eleganza) di uno dei risultati record e nonostante questo non premiato, è il gioco del rovescio del tentativo di pressing per Stefano Caliandro, gradito soprattutto al sindaco di Bologna Matteo Lepore ma anche alla segretariaElly