Frosinonetoday.it - Crolla un muro di contenimento in via San Giuseppe, sfiorata la tragedia (foto)

Leggi su Frosinonetoday.it

Undi pietre e terra ha ceduto la notte scorsa in via San, a Frosinone. Il gran quantitativo di materiale si è riversato lungo la strada e solo per un caso non ha provocato conseguenze a persone o cose.Il cedimento si è verificato poco dopo le quattro di questa nella scorsa.