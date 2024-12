Ilfattoquotidiano.it - “Condivido la scelta di mia figlia Angelina Mango di fermarsi. Quando tornerà a esibirsi lo deciderà lei, quando si sentirà pronta”: lo rivela Laura Valente

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in queste settimana si sta occupando di sé stessa, dopo aver annullato per forza di cose il tour autunnale. “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto – aveva spiegato la cantante in un comunicato diffuso anche sui social – e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni”.Una decisione appoggiata in toto dalla madre, moglie dell’indimenticatoe voce storica dei Maria Bazar. “la sua– ha raccontato in una intervista a La Repubblica –lolei,si