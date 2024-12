Ilrestodelcarlino.it - Citroën C3: nuovo look, la solita scelta vincente

Tempo di innovazioni per una delle auto da città più famose, longeve e vendute d’Europa. Una vettura che ha tutto quel che serve per muoversi agevolmente in città: bassi consumi, forme contenute, accessori utili e un certo stile che non passa inosservato. Caratteristiche che si ritrovano tutte nella nuovaC3. L’ultima versione della C3 rappresenta un’evoluzione stilistica audace, che mescola la praticità di un’utilitaria con la personalità di auto di segmento superiore. La novità che spicca maggiormente è di certo il design, con nuove linee robuste e moderne, che trasmettono solidità senza rinunciare a un tocco di “simpatia”. La firma luminosa a Led, caratterizzata da un doppio livello frontale, richiama la nuova identità del Marchio parigino, con il logointegrato in una griglia sottile e raffinata.