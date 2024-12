Scuolalink.it - Cedolino dello stipendio Dicembre 2024 è già online: accredito previsto venerdì 13 Dicembre

Leggi su Scuolalink.it

E’ giàil. L’importo della mensilità di questo mese, comprensivo della tredicesima, sarà accreditato domani13, per i docenti e il personale ATA con contratto a tempo indeterminato o supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025. Per i neoassunti, l’adeguamento stipendiale potrebbe non essere ancora visibile.digià disponibile su NoiPA Da oggi, 12, è possibile consultare ilstipendiale disull’area riservata del portale NoiPA. L’sul conto corrente avverrà nella giornata di domani. Questo anticipo rispetto alla consueta data del 23 del mese è una prassi consolidata per la mensilità di, che include la tredicesima mensilità. Per i supplenti brevi e saltuari, la tredicesima non viene accreditata in un’unica soluzione a, ma è erogata mensilmente in proporzione ai periodi lavorativi e visibile nelordinario.