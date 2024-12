Cityrumors.it - Casi di cancro in aumento nei giovani adulti: è allarme cibo spazzatura

Un recente studio ha delineato come nel mondo il numero di persone sotto i 50 anni d'età a cui viene diagnosticato il cancro è aumentato di quasi l'80% in tre decenni. Aumenta in maniera vertiginosa in tutto il mondo il numero di persone adulte under 50, cui viene diagnosticato un tumore all'intestino e colon-rettale. Sotto accusa è l'alimentazione poco sana che sempre più frequentemente viene utilizzata nella quotidianità causa mancanza di tempo e voglia di preparare piatti più genuini. Venti milioni di nuovi casi di tumore e 9,7 milioni di morti. Sono questi i numeri del cancro nel 2023. L'impatto dei tumori a livello globale continua a crescere, ma per fortuna aumenta di pari passo anche il numero dei sopravvissuti.