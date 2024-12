Oasport.it - Biathlon, IBU Junior Cup 2024-2025: Davide Compagnoni sale sul podio nell’individuale in Val Ridanna

Inizia in Italia la stagione dell’IBUCupdie subito gli azzurrini piazzano la zampata nella prima gara: in Val(Bolzano), nelle individuali che aprono il programma, si registrano il terzo posto di, il quarto di Felix Ratschiller, l’ottavo di Martino Carollo ed il nono di Cesare Lozza tra gli uomini, nonché il quinto posto di Astrid Plosch e l’ottavo di Francesca Brocchiero tra le donne.Nella 15 km individuale maschile si impone il tedesco Linus Kasper (1 errore) in 38’32?0, davanti al francese Ian Martinet (1 bersaglio mancato), secondo a 21?6, mentre l’azzurro(19/20 al tiro)sul terzo gradino delcon un distacco di 34?4.Alle sue spalle giunge l’altro italiano Felix Ratschiller (1 errore al poligono), quarto a 48?5.