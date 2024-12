Puntomagazine.it - Benevento, individuata base spaccio nel cuore della città

Arrestato dai Carabinieri un 40enne del luogo che è stato trasferito presso la Casa Circondariale ditorna al centro dell’attenzione nell’ambitolotta allodi sostanze stupefacenti. I CarabinieriCompagnia dihanno messo a segno un’importante operazione che ha portato all’arresto di un 40enne del posto, già conosciuto alle FF.OO., gravemente indiziato per il reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti.L’operazione è scattata dopo un’intensa attività investigativa che ha consentito, dopo un lungo pedinamento da parte dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, di individuare unaoperativa, al centro, utilizzata per il confezionamento e lo stoccaggio dello stupefacente. In particolare, l’uomo tratto in arresto nella serata del 11.