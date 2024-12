Bce Lagarde | la crescita perde slancio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.48 "Ladella zona euro stando, la ripresa è stata più lenta delle attese e l'oulook resta incerto". Lo ha detto la presidente della Bce, in conferenza stampa a Francoforte dopo la decisione di tagliare i tassi di interesse dello 0,25% L'ipotesi di un taglio dei tassi da mezzo punto base a gennaio?"Non ci penso, davvero"; "le cose cambiano nel tempo, in funzione dei dati". E ha spiegato: "Abbiamo compiuto importanti progressi nel percorso disinflazionistico ma il lavoro non è terminato".