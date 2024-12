Oasport.it - Basket femminile: Venezia parte bene, ma il finale premia Saragozza nella prima della 2a fase di Eurolega

La Reyerperdegarasecondadi2024-2025. A sconfiggere la squadra allenata da Andrea Mazzon è il Casademont, che vince un incontro fondamentale per il prosieguostagione, con l’Umana ora quinta con un record di 3-4. Non bastano i 21 punti di Awak Kuier alle ospiti; per le padrone di casa più distribuzione generale, 13 di Tanaya Atkinson, 12 di Markeisha Gatling e 11 di Stephanie Mawuli.Nel primo quarto la Reyer, semplicemente, vola. Smalls da tre per due volte, poi Kuier e Pan colpiscono, e nel giro di 4’15”è già avanti 2-13. Vantaggio che poi aumenta sul 2-15che Flores e soprattutto Hermosa facciano ripartire. Anche Stankoviccipa ed è 7-21 Umanadei liberi di Hermosa che chiudono i 10? iniziali sul 9-21.