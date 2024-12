Lapresse.it - Autonomia, ok della Cassazione al referendum per l’abrogazione della legge

Anche dopo la sentenzaCorte Costituzionale che ne ha ritenuto illegittime alcune parti, resta in piedi ilperdell’interasull’differenziata. I giudici dell’ufficio centrale per ilCorte dihanno ritenuto legittima la richiesta di abrogare la riforma in toto: prima di indire la consultazione, però, sarà necessario un altro passaggio davanti ai giudiciConsulta per la questione legata all’ammissibilità.