Arte | Il Trionfo della morte Guernica e Crocifissione di Guttuso in mostra a Palermo

‘Attraversamenti Ildi’ per la prima volta in dialogo tre straordinarie opere che, da metà Quattrocento a oggi, lanciano un monito contro la violenza. E un richiamo forte alla dignità e alla pace. Il raccontolunga amicizia tra Picasso e. Unaa cura di Serena Baccaglini, Marco Carapezza, Maddalena De Luca dal 14 dicembre 2024 al 2 marzo 2025 presso la Galleria RegionaleSicilia di Palazzo Abatellis a. Un filo lega l’affresco Il, realizzato da un anonimo maestro intorno al quinto decennio del XV secolo per il cortile dell’Ospedale Grande di Palazzo Sclafani, poi staccato e conservato a Palazzo Abatellis;, il capolavoro di Pablo Picasso; e, realizzata da Renatonel 1941.