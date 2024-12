Inter-news.it - Arnautovic per Bijol? Inter, pensaci! Il mercato sta per arrivare

Leggi su Inter-news.it

Ipotesi dicomplicata, ma che potrebbe risolvere qualche problemino all’: cederee accogliere.LA SITUAZIONE – E all’improvviso l’si ritrovò incredibilmente corta in difesa e sorprendentemente lunga in attacco. A gennaio, urge unvento sul? Probabilmente sì. E perché non far uscire un attaccante per far entrare un difensore? I nomi in questione, a tal proposito, sono due: Marko, fronte uscite, e Jaka, per quanto riguarda le entrate. L’austriaco è finito nel mirino del Torino, che è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo il grave infortunio di Duvan Zapata, il quale dovrà restare fuori dai giochi almeno fino a maggio (il che significa stagione finita)., invece, è tra tutti, il difensore maggiormente monitorato dall’