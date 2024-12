Quotidiano.net - Angela Caputi Giuggiù. Creazioni inimitabili per emozioni magiche

Sonogioielli di design e d’arte che parlano al cuore delle donne. E da 50 anni (tanti il brand ne festeggia in questo 2025 che è alle porte)Capiti tiene fede a questo impegno ideale e molto “femminista” nel senso più pieno e bello del termine, in segno di valori condivisi, di impegno sociale, di emancipazione e orgoglio. Per questo i suoibijoux di resina sintetica, spesso coloratissimi ma anche molti in bianco e nero assoluti, piacciono alle donne in tutto il mondo, specie alle americane che la omaggiano di stima e affetto e sfoggiano con gran piacere le suedavvero senza tempo. "Sono un’artigiana", diceche ha aggiunto da sempre il vezzeggiativo paternoal marchio, quando si racconta fiera del lavoro creativo che sboccia prima di tutto dalle sue mani che assemblano perle colorate, stelle, dadi, rombi in un connubio infinito di idee che sono subito moda perché si impongono per stile e grazia.