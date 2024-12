Dilei.it - #acasadi Stefano De Martino, design minimal e lusso essenziale

Un equilibrio perfetto traismo ecaratterizza la casa diDea Milano, un appartamento che riflette lo stile sofisticato e raffinato del conduttore. Recentemente rinnovata con l’aiuto dell’interiorer Vincenzo Sabatino e dell’architetto Domenico U Iovine, l’abitazione si presenta come un’oasi di pace enel cuore della città, con dettagli curati e una palette cromatica studiata per garantire luminosità e armonia.La casa diDe: un salotto tra tradizione e modernitàLa casa diDeè un manifesto di eleganza e attenzione al dettaglio, a partire dal salotto. L’ambiente è dominato da un grande divano in velluto viola della ditta Biosofa, un pezzo diMade in Italy dal costo di circa 10.000 euro.Il velluto morbido e le bordature a contrasto donano al pezzo un fascino regale, che si sposa perfettamente con gli altri elementi della stanza: un tavolo da pranzo in pietra e un pianoforte, entrambi emblemi della passione del conduttore per l’arte e la musica.