WWE | Si riaccende la rivalità tra Roxanne e Giulia l’italo-giapponese perde il main event di NXT

Si (ri)accende la rivalità tra Roxanne e Giulia, l'italo-giapponese perde il main event di NXT

L’ultima puntata di NXT ha visto protagonistee Roxi, che si affronteranno a New Year’s Evil per il titolo femminile. La vincitrice dell’Iron Survivor Challenge ha aperto lo show, dichiarando che la “Beautiful Madness” diventerà la nuova campionessa femminile di NXT. Non solo, latra le due ha ottenuto anche ildello show, che come vedremo non ha sorriso alla wrestler italo-.Confronto acceso tra le due contendentiLa campionessa Roxi non ha perso tempo nel rispondere, sostenendo che la vittoria dinell’Iron Survivor sia stata fortunata, con Sol Ruca vera MVP dell’incontro. “Sei la donna più fortunata del mondo ad aver vinto, ma purtroppo non sei al mio livello”, ha affermato Roxi, aggiungendo che il risultato a New Year’s Evil non cambierà.