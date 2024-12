Oasport.it - Wolfsburg-Roma oggi in tv, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

, mercoledì 11 dicembre (ore 18.45 e direttasu DAZN), laaffronterà ilnella quinta giornata della fase a gironi delladi2024-2025. Le giallorosse dovranno affrontare una trasferta in terra tedesca non semplice, nella consapevolezza di avere potenzialmente due risultati su tre per centrare la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale per club.In caso di vittoria, con qualsiasi risultato, le capitoline saranno matematicamente qualificate ai quarti di finale a prescindere da quello che accadrà nell’ultimo turno del 17 dicembre. Se invece ci fosse un pareggio, forte anche di quanto accaduto nella sfida al Tre Fontane (vittoria) con il, la squadra di Alessandro Spugna sarebbe in vantaggio negli scontri diretti e di conseguenza per la qualificazione basterà battere in casa il fanalino di coda del raggruppamento, il Galatasaray (zero punti), nell’ultima sfida.