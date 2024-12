Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2024 ore 20:30

11 DICEMBREORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPIUN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASITUAZIONI DEL TRAFFICO IN MIGLIORAMENTO, LA CIRCONE È TORNATA SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA, ANCHE IN QUESTO CASO TRAFFICO REGOLARE.PERMANGONO INVECE LE CODE VERSO OSTIA SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDEE SULLA VIA DEL MARE DAL RACCORDO A VITINIAPASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE,A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO LA TERMINI CENTOCELLE È LIMITATA A PONTE CASILINO E NON RAGGIUNGE IL CAPOLINEA LAZIALI A TERMINI.INFINE, A COLORO CHE SI SPOSTANO IN TRENO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA FL7NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCONE È NUOVAMENTE INTERROTTA TRA FORMIA E MINTURNO PER L’INVESTIMENTO DI ANIMALI.