Ventisei sgomberati dall’area ferroviaria

persone sono state controllate dalla polizia nell’areadegli “Ex Magazzini IMC parco Martesana” in via Prospero Finzi lunedì, nel corso del servizio straordinario disposto dal Questore di Milano Bruno Megale. Tutte e 26, di nazionalità straniera, sono state indagate in stato di libertà per invasione di terreni e, tra loro, 11 sono state accompagnate in Questura per identificazione. I poliziotti hanno poi liberato l’area occupata abusivamente e messo in sicurezza, facendo saldare i vari ingressi, due capannoni di proprietà di Ferrovie dello Stato. In azione, gli agenti del Commissariato Greco Turro, del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, dell’Ufficio Immigrazione, della Poliziae del Reparto Mobile, con le unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e della polizia locale.