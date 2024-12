Un italiano su tre comprende solo testi brevi ed è in grado di eseguire solo calcoli base Il quadro PIAAC dell’OCSE

Leggi su Orizzontescuola.it

Pubblicata la nuova edizione del rapporto sulle competenze degli adulti: il nostro Paese rimane in coda. L'indaginefotografa una situazione difficile per l'Italia, che negli ultimi dieci anni non ha registrato progressi significativi. In alfabetizzazione, matematica e risoluzione dei problemi, il Paese si colloca tra gli ultimi posti della classifica mondiale. Finlandia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia guidano la classifica. L'Italia è sestultima per comprensione del testo, quartultima per abilità numeriche e terzultima nella risoluzione dei problemi.