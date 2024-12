Lettera43.it - Trump nomina Kimberly Guilfoyle, fidanzata del figlio, ambasciatrice in Grecia

Donaldha annunciato di averto, (ex?)delmaggiore Donald jr, comedegli Stati Uniti in. Dal 2001 al 2006è stata la moglie di Gavin Newsom, ex sindaco di San Francisco e ora governatore della California. Secondo i tabloid americani, la sua storia con il primogenito del tycoon è in crisi e giunta ormai al capolinea, ma la fine non è stata ufficializzata dai due. Ex conduttrice di Fox News, ha 55 anni e «per molti anni è stata una cara amica e alleata», ha scrittosu Truth. «La sua vasta esperienza e leadership nel campo della legge, dei media e della politica, insieme al suo acuto intelletto, la rendono estremamente qualificata per rappresentare gli Stati Uniti e salvaguardarne gli interessi all’estero.è perfettamente in grado di promuovere forti relazioni bilaterali con la, facendo avanzare i nostri interessi su questioni che vanno dalla cooperazione in materia di difesa al commercio e all’innovazione economica», ha aggiunto.