Ilfattoquotidiano.it - Trapiantato un cuore sempre battente, è la prima volta al mondo. Intervento eseguito a Padova

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il solo immaginarlo poteva sembrava fantascienza. Eppure è successo ed è successo in Italia. Aè statoun, dal prelievo all’impianto. Qualcosa che quasi si fatica a comprendere. L’è statosu un uomo di 65 anni dall’equipe del cardiochirurgo Gino Gerosa. “È il primo altotalmente”, ha detto Gerosa che spiega: “Mentre in un consueto trapianto di, l’organo viene prelevato e impiantato da fermo, in questo caso habattuto e quindi tutto il trapianto è statodal momento del prelievo a quello dell’impianto”.L’operazione è avvenuta due settimane fa, il paziente, che era affetto da una cardiopatia post ischemica, sta bene edi Natale, dice l’Azienda ospedaliera, tornerà a casa.