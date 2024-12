Quotidiano.net - Thom Yorke e il selfie negato, ecco cosa ci fa il frontman dei Radiohead a Roma

Leggi su Quotidiano.net

, 11 dicembre 2024 – Vestito di nero, col berretto di lana abbassato sulla fronte e il passo svelto di chi non vuol fermarsi, e nemmeno concedersi alle attenzioni dei fan che lo riconoscono. Non è difficile imbattersi indei, da qualche anno residente ae spesso in giro a piedi per le vie della Capitale. Più difficile riconoscerlo se non si è grandi appassionati di musica. Il cantautore britannico, da qualche anno residente nella Capitale, dove ha comprato un attico in zona Campo Marzio, di 350 metri quadri, un tempo appartenuto a Italo Calvino., come la sua musica, non sembra prestarsi alla giovialità: alla richiesta di unricordo con i (pochi) fan che lo riconoscono risponde con un (poco) gentile diniego. Senza nemmeno alzare lo sguardo prosegue nella sua passeggiata confondendosi tra la folla.