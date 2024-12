Davidemaggio.it - Teo Mammucari attacca la Fagnani su Instagram (poi rimuove il post): “Il suo personaggio è costruito”

La figuraccia, perché tale è stata, di Teoa Belve è proseguita ieri sera su, dove ha rincarato contro Francesca. Come vi avevamo anticipato, il conduttore ha abbandonato dopo pochi minuti la sua partecipazione nel programma di Rai 2, mostrando disagio e stizza e andandosene con un sonoro vaffa (anche più di uno).Durante l’intervista,ha sempre polemizzato con lae le sue incalzanti domande, lamentando anche il fatto che si rivolgesse a lui dandogli del lei. La conduttrice in più di un’occasione gli ha fatto presente che lo fa ‘da format’ con tutti gli intervistati, ma lui non ne voleva sapere, ironizzando persino sulla presenza del pubblico in studio ‘al buio’ che non trovava rassicurante. Insomma, ambiente e atmosfera non erano a lui graditi, eppure – come ha rivelato la stessa– è statoa proporsi da più di un anno per essere intervistato.