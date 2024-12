Teatro | Euridice Axen in scena per 24 ore consecutive con The Second Woman al Campania Festival

Leggi su Ildenaro.it

Una donna affascinante, in Italia il ruolo è affidato ad, recita la stessa breveper 100 volte con altrettanti attori non professionisti e alcuni ospiti a sorpresa per 24 ore di fila. È questo il particolarissimo schema drammaturgico di “”, lo spettacolo di Nat Randall e Anna Breckon che ilpropone dalle 18 del 14 dicembre alla stessa ora del 15 aldi Corte di Palazzo Reale a Napoli. Ispirato a “Opening night”, il famoso film di John Cassavetes del 1977, questo singolare esperimento teatrale esplora, anche attraverso un uso sapiente del video dal vivo, le regole comportamentali di genere e le dinamiche di potere. La trama è semplice: Virginia attende in una stanza la visita di Marty, con il quale in precedenza ha litigato. Lui arriva, si scusa per la sua reazione precedente, bevono un drink, lei gli chiede rassicurazioni, ballano.