Small Size, alla Crumb Gallery dieci artiste presentano opere in piccolo formato

Firenze, 11 dicembre 2024 - Ridotto e contenuto.e prezzo. Bellezza e creatività. Per rendere l'arte un bene universale e condiviso, che possa entrare nelle case di ogni cittadino: è una voce corale tutta al femminile la terza edizione di "", la mostra natalizia che inaugura domani presso la, lo spazio esclusivo dedicato alledonne fondato nel 2019 da Rory Cappelli, Lea Codognato, Adriana Luperto e Emanuela Mollica. Storie, linguaggi e poetiche differenti compongono una narrazione tutta al femminile del contemporaneo, che raccoglie dipinti, foto, sculture e gioielli di piccole dimensioni e costi accessibili: a partire dai "luoghi non luoghi" di Paola Adamo, che raccontano la transitorietà degli spazi sociali, politici e culturali e il loro significato attraverso alcuni quadri in olio su tela; viceversa, i montage di Cecilia Cosci abbracciano la dimensione onirica ritagliando nella serie "Sogni" personaggi e immagini ispiratistoria dell'arte e riformulati in nuove composizioni con titoli volutamente ironici.