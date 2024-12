Scuola al via il concorso docenti Pnrr 2 Protestano gli idonei del 2023 | Ancora precari e per molti prove da rifare

Leggi su Open.online

Arriva il2. Da oggi, 11 dicembre, e fino al 30 dicembre, sarà possibile candidarsi alle nuove procedure concorsuali previste per la seconda tranche dellegato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). I posti messi a bando questa volta sono 19.032 in totale, di cui 8.355 destinati allaprimaria e dell’infanzia e 10.677 allasecondaria di I e II grado. Il 25% di questi posti (4.840 cattedre) è riservato al Sostegno. Un appuntamento che coinvolge insegnanti di ogni ordine e grado, ma che si porta dietro un carico di polemiche. «L’avvio dei nuovi concorsi segna una tappa fondamentale per rafforzare il sistema scolastico italiano», ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Nel mondo della, però, non tutti condividono questo entusiasmo.