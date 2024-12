Ilrestodelcarlino.it - Sciopero 13 dicembre a Bologna: bus, sanità e scuola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 112024 – Venerdì 13, giorno di Santa Lucia, è in programma un nuovonazionale che nelle intenzioni dei sindacati dovrebbe essere di 24 ore nel settore pubblico e privato e che coinvolgerà treni, bus, taxi e Ncc (questi ultimi scenderanno in piazza, assieme a Uber, il 12 e 13contro i Decreti Salvini). Escluso il settore aereo, che manifesterà il 15. A proclamare l’agitazione questa volta è stato il sindacato di base Usb e vi hanno aderito anche le sigle Fi-si e Usb Lavoro Privato. Il carattere generale della manifestazione coinvolgerà non solo i trasporti, ma tutti i servizi, dallaalla. Nonostante il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, abbia firmato un provvedimento per ridurre loa quattro ore, dal sindacato fanno sapere che l’agitazione è confermata, dal 12 sera al 13