Ilgiorno.it - Sant’Antonio e Gioeubia, tradizioni popolari salve: le norme ambientali risparmiano i falò storici

Varese – Senza i, il rischio era davvero di “spegnere“ alcunelocali, che si rinnovano ogni anno davanti al fuoco acceso in occasioni di feste, nelle quali al rogo si mandano guai, problemi e il freddo inverno, in un collettivo gesto propiziatorio tramandato da generazioni. Una buona notizia è arrivata ad associazioni e comuni: alle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non si applicano le limitazioni in materia di accensione di fuochi previste nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle. Lo ha comunicato formalmente alla giunta regionale l’assessore alla Cultura, la gallaratese Francesca Caruso, secondo la norma nazionale in vigore dal 1° novembre. «Prendiamo atto con favore – ha commentato Caruso – di quanto previsto da questa norma, che ha regolamentato un ambito molto importante anche per la Lombardia.