Sai tua madre perché è arrabbiata? Grande Fratello Javier punzecchia Shaila e Lorenzo

Alva in scena la “vendetta” diMartinez suGatta dopo la visita della mamma della ballerina nella Casa. L’ingresso della signora Lucia nella casa per un confronto urgente con la figlia ha avuto l’effetto di un vero e proprio ciclone. A distanza di giorni, dentro la casa non si parla d’altro. La donna ha spiazzato la figlia in diretta con un duro rimprovero. “Siamo tutti con te, ti guardiamo sempre: tutta la famiglia, i parenti, gli amici ti sosteniamo. Però sono qui per dirti una cosa importante: in questo periodo non sei più laentrata qui a settembre, quella ragazza libera ed esuberante. Sei andata in Spagna e sei tornata un’altra persona, come un libro già letto anni fa.”.Leggi anche: “Alfonso non lo merita”., la scoperta su Federica fa discutere il pubblico“Sai tua?”Poi, mamma Lucia ha criticato pesantementeSpolverato, il fotomodello milanese con cui l’ex velina ha iniziato un flirt all’interno della Casa: “non è una brava persona”, ha detto, insinuando che i sentimenti del ragazzo non siano sinceri ma dettati esclusivamente dal gioco: “È un giocatore accanito, proprio!”.