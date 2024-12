Calciomercato.it - Saelemaekers: “Alla Roma mi sento in famiglia. In questi mesi l’aria non è mai cambiata”

Il giocatore belga ha parlato accanto a mister Ranierivigilia del match contro i portoghesi in Europa LeagueLa mancanza di Alexisnelle settimane in cui è stato ai box si è fatta assolutamente sentire, è stato così per Juric, con Ranieri che finalmente ci ha potuto contare con la prima da titolare disputata sabato scorso con il Lecce.Alexis– calciomercato.itE il peso del belga è stato importante, vedi l’azione del gol del 2-2 col Tottenham. Ora l’ex Milan è un jolly importante per l’allenatore, che non ci rinuncerà tanto facilmente: oggi è intervenuto in conferenza stampa prima di-Braga.Con il Lecce ha giocato più dentro al campo: ti sei trovato bene? “La posizione più interna mi piace, il mister lo ha detto, mi aveva chiesto dove mi sentivo meglio.