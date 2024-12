Regione Lazio, al via voucher internazionalizzazione Pmi per 5 mln

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – 5 milioni di euro alle imprese delche partecipano alle Fiere Internazionali, per favorirne l’accesso ai mercati esteri e sostenere i processi di. E’ il bando 2025 “per l’delle PMI”, presentato questa mattina dallache ha visto la presenza di Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria,; Giorgio Klinger, delegato per Export e Tutela del Made in Italy di Unindustria; Fabrizio Lobasso direttore Centrale per l’Economica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Francesco Marcolini, presidente diInnova. Il nuovo bando, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro da risorse del Programma FESR2021-2027 (Obiettivi Strategici 1 e 3), concede contributi a fondo perduto alle imprese che intendono partecipare a Fiere Internazionali per ampliare il proprio accesso ai mercati esteri e favorire i processi di