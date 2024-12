Lanotiziagiornale.it - “Questo è un governo miope. Manca di visione e prospettiva”. Parla l’europarlamentare di Avs, Scuderi

“Siamo determinati ad affrontare e risolvere questa vertenza dimostrando che l’Italia possa nuovamente affermare una leadership industriale, chiaramente cambiando le regole europee”, ha dichiarato il ministro Adolfo Urso,ndo di Stellantis. Benedetta, euromentare Avs, che ne pensa?“Stellantis ha continuato a ricevere soldi pubblici per cassa integrazione ed incentivi, però non ha reinvestito nulla su innovazione e transizione. In quattro anni il gruppo ha distribuito agli azionisti 23 miliardi circa, ma al contempo ha diminuito la produzione e l’ha delocalizzata. Negli ultimi tre anni ha destinato a ricerca e sviluppo 19 miliardi, mentre Volkswagen solo nel 2023 ha messo quasi 22 miliardi sull’innovazione. Il problema non è il green deal, ma come è stata trattata la questione.