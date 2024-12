Prisoners | dal cast alla storia vera tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

Prima di arrivare a dar vita a grandi kolossal hollywoodiani come Arrival, Blade Runner 2049 e Dune, il regista canadese Denis Villeneuve ha debuttato con un film in lingua inglese grazie a Prisoners (qui la recensione), thriller incentrato sul disperato tentativo di un padre di ritrovare la figlia scomparsa, arrivando anche ad utilizzare metodi brutali. All'apparenza potrebbe sembrare una storia vista e rivista, ma il regista dimostra da subito la sua grande capacità di conferire più livelli di lettura, utilizzando questa trama per parlare dell'uomo e dell'umanità, da sempre al centro del suo cinema. La sceneggiatura di questo film è stata scritta da Aaron Guzikowski, noto per essere l'ideatore della serie sci-fi Raised by Wolves.