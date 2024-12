Ilfattoquotidiano.it - Povertà energetica, una famiglia su dieci vive in grave disagio. Ma una strada attuabile c’è

Secondo l’Osservatorio Italiano sulla(Oipe), nel 2023, circa 2,4 milioni erano le famiglie in, con un incremento rispetto al 2022 di ben 340 mila famiglie. Unain Italia che coinvolge oltre 1 milione di minori. Lasi abbatte sul 9% delle famiglie italiane, e in particolar modo su quelle dove sono presenti minori, stranieri o residenti nel Mezzogiorno. L’aumento delle famiglie inè risultato pari all’1,3% in un solo anno.Si tratta di persone e famiglie in, con numeri che sono sovrapponibili ai recenti dati sullaassoluta che Istat ha reso noti ad ottobre 2024. Infatti, l’Istat afferma che nel 2023 sono in condizione diassoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie, pari all’8,4% sul totale delle famiglie e quasi 5,7 milioni di individui, 9,7% sul totale degli individui residenti.