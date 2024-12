Cinemaserietv.it - Perché Teo Mammucari ha lasciato Belve, la sua versione dei fatti: “Avevo fatto una richiesta precisa”

Leggi su Cinemaserietv.it

Teoha spiegato, in un’intervista concessa ai microfoni di Rtl 102.5, i motivi che l’hanno spinto ad abbandonare in anticipo la registrazione della puntata di, con Francesca Fagnani, in cui era ospite: l’attore e conduttore ha dichiarato di essersisopraffare dalle proprie fragilità e di essersene andato per proteggere la famiglia. Inizialmente in, aveva posto una condizione alla sua partecipazione al programma, quella di non parlare della propria famiglia.che Fagnani avrebbe accettato. Poi durante la registrazione del programma, lui ha avuto “paura” che Fagnani avrebbe disatteso la promessa.Teo2024 con Francesca FagnaniGli stralci che seguono sono stati riportati in prima istanza da Fanpage“Sì, è vero, sono stato io a chiedere di andare, ma l’hocon una: che Francesca non parlasse dei miei familiari.