Perché non riesci a inviare i messaggi su Whatsapp e le storie Instagram sono bloccate | cos’è successo a Meta

A causa del down internazionale che ha interessato tutti i servizi dia partire dalle 19.00 di oggi, mercoledì 11 dicembre, migliaia di persone in tutto il mondo stanno avendo problemi asue a visualizzare o a caricare i loro contenuti su. Le due piattaforme hanno spiegato di essere al lavoro per risolvere il problema tecnico che ha innescato i disservizi.