Oasport.it - Nuoto, Benedetta Pilato delude ed è eliminata nelle batterie dei 100 rana ai Mondiali di vasca corta

Una grande delusione.non ha centrato l’accesso alle semifinali dei 100donne nei2024 diin. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) c’erano aspettative sulla pugliese, che aveva ben nuotato nella piscina da 25 metri in questa parte dell’anno, come dimostrato dal crono di 1:03.77 (secondo al mondo nella stagione prima della rassegna iridata) a Riccione con cui si era presentata al via di questa competizione.Una nuotata troppo sotto ritmo per l’atleta allenata da Antonio Satta che, dopo un passaggio da 30.19 ai 50 metri, non ha saputo cambiare marcia, anzi calando in termini di intensità. Sapremoprossime ore cosa sia accaduto e se ci sono stati problemi nell’avvicinamento a questa manifestazione. Di sicuro, non ci si aspettava un crono da 1:05.