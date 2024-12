Lanazione.it - Nel ricordo di Mario Cerrai: un torneo di lotta libera e greco romana al Palazzetto

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 11 dicembre 2024 – Una giornata di festa all’insegna dellaneldia quasi due anni dalla sua scomparsa. L’appuntamento è domenica 15 dicembre aldello sport 'Sergio Carlesi' di Pisa, dalle 10, con l’Open d’Italia Memorial, organizzato dal Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Billi-Masi con quasi 200 atleti e atlete in gara sia nellache in quella. Un giusto omaggio ad un grande personaggio dello sport pisano e non solo, vista la sua grande passione anche per il Gioco del Ponte e per le Repubbliche Marinare., ex Capo reparto del Comando Vigili del Fuoco di Pisa, è stato sia atleta che tecnico. Come atleta cresce nelle sezioni giovanili del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco di Pisa vincendo nel 1966 il Campionato Italiano di serie C dial quale seguiranno i titoli del 1968 nel Campionato serie A e nel 1971 della categoria senior.