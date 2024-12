Napolipiu.com - Napoli, la lista di Conte per gennaio: quattro cessioni e i tre rinforzi

Il tecnico del Napoli detta la linea, vuole tre rinforzi per il mercato di gennaio. Quattro azzurri in partenza Antonio Conte ha le idee chiare sul futuro del Napoli. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, il tecnico salentino avrebbe già presentato la sua lista dei desideri alla società."Antonio Conte è in attesa di rinforzi, li aspetta, se li aspetta alla luce delle valutazioni andate in scena in questi primi mesi azzurri", scrive Mandarini. Il tecnico avrebbe individuato tre ruoli chiave da rinforzare: "un difensore centrale – anche d'esperienza – che possa rappresentare un'alternativa credibile a Rrahmani e Buongiorno, un terzino jolly capace di giocare su entrambe le fasce e una mezzala con qualità offensive".