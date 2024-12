Inter-news.it - Mondiale 2034, c’è la sede! Posto legato anche a trofei dell’Inter

La FIFA ha deciso ladel, che in programma fra dieci anni. Lo riporta il noto giornalista Fabrizio Romano, che rivela come si tratti di undovel’Inter ha festeggiato deiDEL– Dopo il2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico e quello del 2030 fra Spagna, Portogallo e Marocco, la FIFA annuncialadel, in programma fra dieci anni esatti. Si tratta dell’Arabia Saudita,che ha già ospitato diverse voltela Supercoppa Italiana. E che ha visto proprio l’Inter trionfare sia nel 2023 – nel derby contro il Milan – sia nel 2024 nelle final four sconfiggendo prima la Lazio e poi il Napoli. Nella speranza che possa portare beneall’Italia che, speriamo, avrà ancora una folta rappresentanza nerazzurra.